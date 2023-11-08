Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Mengaku Polisi Sembari Membawa Pistol Korek Api, Pedagang Es Bawa Kabur Motor Kenalannya

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |03:00 WIB
YOGYAKARTA - Mengaku sebagai anggota polisi, pedagang es keliling di jalan Malioboro ini nekat membawa kabur sepeda motor milik warga Kulonprogo. Untuk meyakinkan korbannya jika pelaku adalah anggota polisi, pelaku menunjukkan korek api berbentuk pistol.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, AKP MP Probo Satrio menuturkan pelaku adalah GAP (20) warga Sumedang Jawa Barat. Sementara korban adalah Sihono yang baru dikenalnya di Jalan Malioboro tempat pelaku biasa berjualan es kelilingi selama ini.

"Pelaku berkenalan dengan korban. Dan akhirnya korban diajak ke kamar kos pelaku," katanya.

Pelaku meminta korban ke Kos Gemblakan Atas di Jl. Mataram, Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta hari Minggu, (8/10/2023) lalu. Kemudian korban diantar temannya datang ke kos pelaku sekira jam 03.00 WIB.

Korban bersedia ke tempat pelaku karena diajak oleh Pelaku yang mengaku sebagai Polisi. Saat itu pelaku mengaku sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polda Jabar. Untuk meyakinkan korban, pelaku sempat menunjukkan senjata Api kepada korban.

Sesampai di lokasi kamar kos pelaku, selanjutnya pelaku meminjam motor milik korban dengan alasan untuk ke ATM dan Indomaret. Namun setelah ditunggu beberapa waktu, ternyata pelaku tidak Kembali lagi, dan sepeda motor juga tidak dikembalikan.

"Merasa tertipu, korban kemudian melapor ke polisi,"terangnya.

Topik Artikel :
malioboro Penggelapan Penipuan
