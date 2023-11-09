Caleg Perindo OKU Makin Siap Hadapi Pileg, Saksi di TPS Diminta Bahu Membahu

BATURAJA - Rapat koordinasi struktur dan konsolidasi caleg DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten partai perindo kabupaten OKU disambut antusias para caleg, kesiapan DPD Perindo OKU menghadapi pileg 2024 mendatang ditunjukan dengan hampir 80 persen saksi disiapkan khusususnya saksi caleg DPRD OKU.

Kegiatan yang digelar pada Rabu sore di hotel zuri Baturaja yang dihadiri ketua DPW partai Perindo Sumsel Febuar Rahman, ketua DPD Partai Perindo OKU Yeri Ferliansyah, sekretaris DPD partai Perindo OKU Herzon Guminto, serta caleg DPR R Ike Juiles Tjati serta Purnawirawan irjen pol Zulkarnain Adi Negara.

Para caleg kabupaten dan provinsi partai bernomor urut 16 itu untuk mendapat arahan untuk pemenangan pada pesta pileg februari 2024 mendatang.

Kegiatan itu disambut baik dpd perindo daerah seperti di ogan komering ulu/ketua DPD partai Perindo Oku Yeri ferliansyah menyebutkan dengan adanya kegiatan tersebut pihaknya berarap ada kolaborasi disetiap tingkatan untuk memenangkan dan mengangkat nama partai.

Untuk menghadapai itu, jauh hari para caleg DPD Perindo diakuinya telah bergerak masif di dua dapil yang disipakan, hampir delapan pulu persen para saksi yang kopenten untuk mendukung para caleg telah disiapkan mereka.

"Dengan adanya kegiatan ini menambah kesulitan kami dan kami harap ada sinergitas antara para caleg provinsi sampai pusat, " Ucap Yeri.

Sementara itu ketua DPW partai perindo Sumsel Febuar Rahman melihat kesiapan para caleg di ogan komering ulu telah baik, pihaknya berharap dengan adanya konsolidasi antara para caleg bisa mendongkrak suara dan mengatasi permasalahan yang timbul termasuk para saksi yang harus dikuatkan.

"Jangan sampai saksi kita lemah, jangan sampai suara hilang tapi tidak tau jumlah suara yang didapat. Oleh sebab itu bahu membahulah. Saya lihat OKU sudah bergerak cukup baik, " Tukasnya.