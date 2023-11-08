Latih Saksi TPS, Perindo Sulsel Optimis Capai Target di Pemilu 2024

MAKASSAR – Partai Perindo Sulawesi Selatan (Sulsel) optimistis bisa memenuhi target pada Pemilu 2024, karena itu segala persiapan terus dimatangkan termasuk perekrutan saksi demi menjaga suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di hari H mendatang.

Penguatan yang dilakukan dengan merekrut dan melatih para saksi yang menjadi ujung tombak pada hari pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang.

“Melihat pergerakan dan perkembangan teman-teman di lapangan kami semakin optimistis bisa mencapai target di Pemilu 2024 nanti, paling tidak semua dapil kita mendapatkan kursi,” kata Ketua DPW Partai Perindo Sulsel, Sanusi Ramadhan di acara Rakorsus Saksi TPS di kantornya Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Rabu (8/11/2023).

Sanusi mengatakan, kegiatan Rakorsus ini merupakan upaya penguatan saksi Partai Perindo menghadapi Pemilu 2024 mendatang. "Hari ini dalam rangka penyiapan perekrutan saksi sekaligus pelatihan demi menjaga perolehan suara,"ujarnya.

Selain itu, kata Caleg DPRD Sulsel Dapil Makassar B ini, juga sekaligus melakukan evaluasi karena Partai Perindo Sulawesi Selatan menargetkan seluruh saksi TPS terpenuhi.

Adapun jumlah TPS berdasarkan data KPU Sulawesi Selatan yaitu 26.375 titik yang tersebar di 24 kabupaten/kota. Di rakorsus ini lanjut Sanusi para kader dilatih menjadi saksi selanjutnya dilakukan di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat ranting.

"Para saksi ini kami akan latih proses perhitungan cepat melalui aplikasi android. Sehingga wajib menggunakan handphone. Termasuk honornya kami berikan via digitalisasi," ungkapnya.