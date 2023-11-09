Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Cara Bacaleg Perindo Tepis Isu Negatif agar Anak Muda Melek Politik

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |19:06 WIB
Cara Bacaleg Perindo Tepis Isu Negatif agar Anak Muda Melek Politik
Bacaleg Perindo Denny Barends. (Foto: Podcast Perindo)
A
A
A

JAKARTA - Bacaleg DPR RI Dapil DKI Jakarta III Partai Perindo Denny Barends mengungkapkan, penyebab anak muda apatis terhadap politik lantaran banyaknya informasi negatif yang tersebar di media sosial (medsos).

Karena itu, Denny tergerak untuk membuat konten di medsosnya untuk memberikan informasi positif seputar Pemilu 2024 dengan anak muda sebagai target sasarannya.

"Ini penting untuk kita memberikan informasi-informasi positif kepada adik-adik. Kita berikan informadi bagaimana kita milenial bisa memilah dan menjadi milenial bijaksana dalam mengonsumsi medsos yang belakangan ini banyak berantakan, meskipun juga banyak positifnya," kata Denny dalam Podcast Aksi Nyata, Kamis (9/11/2023).

Menurut Denny, saat ini anak muda generasi milenial dan zilenial merupakan pemilih terbanyak pada Pemilu 2024. Diharapkan, mereka dapat memanfaatkan kesempatan tersebut agar tidak salah memilih pemimpinnya.

"Saya ingin anak-anak muda tau dan penting agar sekarang mereka dapat mempersiapkan masa yang akan datang," pungkasnya.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024, yang mencapai 204.807.222 pemilih. Berdasarkan rekapitulasi DPT, menunjukkan bahwa mayoritas pemilih Pemilu 2024 berasal dari dua kelompok generasi, yaitu milenial dan zilenial.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185221/partai-Jkoe_large.jpg
Partai Perindo Bersama 7 Parpol Deklarasikan Sekber GKSR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement