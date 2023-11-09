Cara Bacaleg Perindo Tepis Isu Negatif agar Anak Muda Melek Politik

JAKARTA - Bacaleg DPR RI Dapil DKI Jakarta III Partai Perindo Denny Barends mengungkapkan, penyebab anak muda apatis terhadap politik lantaran banyaknya informasi negatif yang tersebar di media sosial (medsos).

Karena itu, Denny tergerak untuk membuat konten di medsosnya untuk memberikan informasi positif seputar Pemilu 2024 dengan anak muda sebagai target sasarannya.

"Ini penting untuk kita memberikan informasi-informasi positif kepada adik-adik. Kita berikan informadi bagaimana kita milenial bisa memilah dan menjadi milenial bijaksana dalam mengonsumsi medsos yang belakangan ini banyak berantakan, meskipun juga banyak positifnya," kata Denny dalam Podcast Aksi Nyata, Kamis (9/11/2023).

Menurut Denny, saat ini anak muda generasi milenial dan zilenial merupakan pemilih terbanyak pada Pemilu 2024. Diharapkan, mereka dapat memanfaatkan kesempatan tersebut agar tidak salah memilih pemimpinnya.

"Saya ingin anak-anak muda tau dan penting agar sekarang mereka dapat mempersiapkan masa yang akan datang," pungkasnya.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024, yang mencapai 204.807.222 pemilih. Berdasarkan rekapitulasi DPT, menunjukkan bahwa mayoritas pemilih Pemilu 2024 berasal dari dua kelompok generasi, yaitu milenial dan zilenial.