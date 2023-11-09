Kongres AS Panggil Anggota Keluarga Biden Terkait Penyelidikan Pemakzulan Presiden

WASHINGTON - Anggota Kongres Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik telah mengeluarkan panggilan hukum kepada beberapa anggota keluarga Biden dalam meningkatkan penyelidikan pemakzulan mereka terhadap presiden.

Komite Pengawas DPR memanggil putra Biden, Hunter, saudaranya James, dan rekan keluarga Biden, Rob Walker.

Mereka juga meminta transkrip wawancara dengan lima orang lainnya.

Gedung Putih menuduh Partai Republik "menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk melakukan kampanye kotor".

Anggota DPR dari Partai Republik membuka penyelidikan pemakzulan mereka pada September, dengan mengatakan mereka telah menemukan bukti pengetahuan dan peran Presiden Biden dalam urusan bisnis dalam dan luar negeri anggota keluarganya.

Namun pada sidang pertama Komite Pengawas bulan itu, para saksi dan bahkan anggota panel Partai Republik mengatakan diperlukan lebih banyak bukti untuk menentukan apakah presiden telah melakukan pelanggaran yang dapat dimakzulkan.

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu, (8/11/2023) Komite Pengawas DPR mengatakan mereka telah memperoleh catatan keuangan yang menunjukkan bahwa anggota keluarga Biden diduga mendirikan lebih dari 20 perusahaan cangkang selama masa jabatan wakil presiden Joe Biden untuk menyembunyikan pembayaran yang mereka terima dari luar negeri.