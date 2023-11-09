SIG Boyong 15 Penghargaan Predikat Gold pada Ajang Inovasi Internasional Beijing

JAKARTA – Inovasi yang telah dijalankan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) meraih 15 penghargaan predikat Gold atau penghargaan tertinggi di kancah International Convention on Quality Control Circles (ICQCC) 2023 yang berlangsung pada 30 Oktober - 3 November 2023 di Beijing, Tiongkok. Penghargaan disumbangkan oleh tim inovasi SIG Pabrik Tuban, PT Semen Padang, PT Semen Gresik, dan PT Semen Tonasa.

Ajang penghargaan inovasi tingkat internasional ICQCC 2023 ini dikuti oleh 788 tim dari 13 negara. Tim inovasi SIG yang ikut berpartisipasi dan berhasil memenangkan predikat Gold dalam ICQCC 2023, antara lain:

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para inovator SIG atas prestasi yang telah mengharumkan nama Perusahaan dan bangsa Indonesia di kancah internasional.

Penghargaan bidang inovasi di ajang internasional bergengsi itu sekaligus menjadi bukti konsistensi dan pengakuan atas keunggulan inovasi yang diciptakan para karyawan SIG.

“Dalam dunia bisnis, inovasi layaknya urat nadi yang tidak boleh terputus dan harus terus berdenyut karena berkaitan erat dengan kelangsungan usaha sebuah perusahaan. Selain untuk menjaga kualitas produk dan layanan, adanya inovasi membuka peluang pengembangan usaha,” katanya.

Lebih dari itu, lanjutnya, inovasi juga mendukung terwujudnya keunggulan operasional yang memperhatikan faktor Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), serta menyumbang efisiensi pada biaya operasional.