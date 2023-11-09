Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Viral Aksi Pengeroyokan di Bangkalan, Polisi: Korban Alami Luka di Kaki dan Kepala

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |15:04 WIB
Viral Aksi Pengeroyokan di Bangkalan, Polisi: Korban Alami Luka di Kaki dan Kepala
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

BANGKALAN - Aksi pengeroyokan di Jalan Raya Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, menghebohkan warga Bangkalan. Dalam rekaman video amatir, terlihat seorang pria mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam.

Polres Bangkalan melalui Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Heru Cahyo Seputro buka suara terkait kasus aksi pengroyokan disertai dengan senjata.

Peristiwa yang terjadi di Jalan Raya Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten, kemarin Rabu November 2023, sekira pukul 12.30, mencuri perhatian warganet yang sempat viral akibat direkam oleh kamera ponsel pengendara yang kebetulan melintas.

AKP Heru Cahyo menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyidikan terkait peristiwa tersebut yang memperoleh laporan dari IE yang melaporkan bahwa suaminya yang berisinial H warga Dusun Prancak, Kabupaten Bangkalan, menjadi korban pengeroyokan.

"Korban H, mengalami luka di kaki dan kepala akibat sabetan luka tajam, di mana pada saat itu H bersama A sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dikemudikan oleh saksi A dari arah Barat ke arah Timur," ujarnya, Kamis (9/11/2023).

Heru menjelaskan bahwa sesampainya di tempat kejadian korban tiba-tiba didatangi oleh pengendara roda dua.

"Kemudian H dan A dipepet pengendara sepeda motor yang berboncengan yang tidak dikenal, secara tiba-tiba melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam yang dibawanya ke arah korban H, Kemudian, mengetahui hal tersebut korban A menghindar ke kiri hingga terjatuh di bahu jalan sisi utara jalan raya," urainya.

Telusuri berita news lainnya
