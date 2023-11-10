Menakar Peluang Jenderal Bintang Tiga Menduduki Kursi Empuk KSAD

PRESIDEN Joko Widodo melantik Agus Subiyanto sebagai KSAD pada Rabu, 25 Oktober 2023 menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang purnabakti per 19 November 2023. Agus merupakan lulusan Akmil 1991. Agus Subiyanto pernah menjabat sebagai Dandim 0735/Surakarta (2009-2011) ketika Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo 2005-2012.

Namun, Jokowi juga mengusulkan nama KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon tunggal Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono yang akan pensiun pada 26 November 2023. Surat presiden (surpres) tentang penunjukan Agus Subiyanto sebagai calon panglima TNI diterima DPR pada Selasa, 31 Oktober 2023. Selanjutnya, DPR akan menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Agus.

Posisi KSAD akan kosong setelah Jenderal TNI Agus Subiyanto dilantik menjadi Panglima TNI. Dan untuk menggantikan posisi KSAD, dua orang perwira tinggi TNI Angkatan Darat (AD) jebolan Akademi Militer (Akmil) 1992 dianggap memiliki peluang besar menjabat KSAD, seperti Letnan Jenderal (Letjen) TNI Maruli Simanjuntak dan Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.

Menanggapi perihal pengganti KSAD, Pengamat Keamanan dari Universitas Indonesia (UI), Stanislaus Riyanta mengatakan, Pati yang potensial menjadi KSAD adalah Jenderal bintang 3.

“Yang potensial (jadi KSAD) adalah yang bintang 3 (Letnan Jenderal, red), pernah jadi Pangdam dan pernah menjadi ring 1 Presiden (Danpaspampres) atau yang pernah menjabat di Solo,” kata Stanislaus Riyanta, Selasa 7 November 2023.

“Dan ada lagi, jika dilihat nanti Panglima TNI-nya yang sedang diusulkan adalah angkatan 1991, maka kemungkinan KSAD yang dipilih minimal sama atau lebih muda, jadi angkatan 1991 atau 1992. Jadi yang berpotensi besar untuk terpilih adalah Maruli dan Richard Tampubolon,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Letnan Jenderal (Letjen) TNI Maruli Simanjuntak saat ini menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) pada 2018-2020 ini merupakan lulusan Akmil 1992. Sedangkan Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon kini menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan III). Richard Tampubolon juga merupakan lulusan Akmil 1992.

(Awaludin)