Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Santri Bersama Ratusan Warga Kupang Doakan Kemenangan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |22:04 WIB
Santri Bersama Ratusan Warga Kupang Doakan Kemenangan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024
Santri bersama ratusan warga Kupang doakan Ganjar-Mahfud menang Pemilu 2024 (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

KUPANG - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Santri Dukung Ganjar (SDG) Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar doa bersama untuk kemenangan pasangan Ganjar-Mahfud dalam pemilihan presiden tahun 2024.

Kegiatan tersebut digelar relawan bersama ratusan warga di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT pada Jumat (10/11/2023).

Koordinator Wilayah SDG NTT, Syayfullah Husain Demak mengatakan, kagiatan tersebut digelar sebagai bentuk dukungan relawan dalam memenangkan Ganjar-Mahfud.

"Hari ini kita melakukan doa bersama masyarakat Desa Tablolong, melakukan doa bersama. Bentuk dukungan untuk Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ke depannya semoga bisa menang pada Pemilu 2024," ujarnya.

Syayfullah mengatakan, Ganjar-Mahfud merupakan duet yang cocok. Masing-masing dari mereka juga dinilai memiliki kapabilitas untuk menjadi pemimpin Indonesia.

Ganjar disebut Syayfullah adalah sosok yang merakyat dan egaliter. Sementara Mahfud MD disebutnya merupakan figur tegas dan berpengalaman dalam pemerintahan.

"Pak Ganjar adalah sosok yang ramah, sosok yang egaliter, menyamakan semua orang tanpa pandang bulu, tanpa memandang tingkatan atau kasta seseorang," kata Syayfullah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement