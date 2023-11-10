Santri Bersama Ratusan Warga Kupang Doakan Kemenangan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024

KUPANG - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Santri Dukung Ganjar (SDG) Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar doa bersama untuk kemenangan pasangan Ganjar-Mahfud dalam pemilihan presiden tahun 2024.

Kegiatan tersebut digelar relawan bersama ratusan warga di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT pada Jumat (10/11/2023).

Koordinator Wilayah SDG NTT, Syayfullah Husain Demak mengatakan, kagiatan tersebut digelar sebagai bentuk dukungan relawan dalam memenangkan Ganjar-Mahfud.

"Hari ini kita melakukan doa bersama masyarakat Desa Tablolong, melakukan doa bersama. Bentuk dukungan untuk Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ke depannya semoga bisa menang pada Pemilu 2024," ujarnya.

Syayfullah mengatakan, Ganjar-Mahfud merupakan duet yang cocok. Masing-masing dari mereka juga dinilai memiliki kapabilitas untuk menjadi pemimpin Indonesia.

Ganjar disebut Syayfullah adalah sosok yang merakyat dan egaliter. Sementara Mahfud MD disebutnya merupakan figur tegas dan berpengalaman dalam pemerintahan.

"Pak Ganjar adalah sosok yang ramah, sosok yang egaliter, menyamakan semua orang tanpa pandang bulu, tanpa memandang tingkatan atau kasta seseorang," kata Syayfullah.