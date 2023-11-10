Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Puting Beliung Menerjang Puluhan Rumah Warga Sampang, Satu Roboh

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |01:24 WIB
Puting Beliung Menerjang Puluhan Rumah Warga Sampang, Satu Roboh
Puting beliung menerjang puluhan rumah warga Sampang (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

SAMPANG - Angin puting beliung menerjang sejumlah permukiman warga di Desa Lepelle Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Madura, Kamis 9 November 2023, sekira pukul 17.00 WIB.

Akibat terjangan angin yang cukup kencang tersebut, sejumlah rumah warga mengalami kerusakan bahkan ada yang cukup parah.

Saat di komfirmasi, Camat setempat, Robatal Revilino Diaz Steny, membenarkan peristiwa bencana alam tersebut. Personel kepolisian dan TNI sudah berada di TKP.

"Benar peristiwa itu terjadi di Dusun Rungnunggel dan Pelanggeren Desa Lepelle Kecamatan Robatal, kami sudah melakukan pendataan," katanya.

Menurutnya, ada sekira 38 rumah warga dan 1 kandang serta dapur yang diterjang angin puting beliung mengalami kerusakan.

"Satu rumah dan kandang warga roboh, 38 lainnya mengalami kerusakan atap berupa asbes dan genting terlepas dibawa angin," ungkapnya.

