INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Relawan Diskusi Bareng Gen Z, Yakinkan Ganjar-Mahfud Kembangkan Ekonomi Berkelanjutan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |22:51 WIB
Relawan Diskusi Bareng Gen Z, Yakinkan Ganjar-Mahfud Kembangkan Ekonomi Berkelanjutan
Relawan Ganjar-Mahfud diskusi dengan Gen Z tentang UMKM (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

BANDUNG - Relawan Ganjar-Mahfud yang tergadung dalam Ganjartivity yang terdiri dari alumni muda Unpad, ITB, UPI diskusi bersama dengan Gen-Z membahas seputar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi berkelanjutan.

Bertempat di Gede Bage Selatan Kota Bandung, Jumat (10/11/2023. diskusi itu menghadirkan Owner POLOSBDG, Gilang Merlambang dan Komisaris Utama Right Energy Oil, Alifio Muhammad Yustisio.

Ganjartivity menilai pertumbuhan UMKM telah menjadi pendorong ekonomi yang signifikan di provinsi Jawa Barat. UMKM ditaksir telah memberikan kontribusi pada PDB nasional lebih dari 60 persen menjadi faktor penting dalam upaya menjaga momentum kebangkitan ekonomi nasional.

Ketua Ganjartivity Dicky Fauzia mengatakan diskusi itu penting sebagai upaya relawan menyerap aspirasi dari pelaku-pelaku usaha UMKM.

“Lewat diskusi ini, kami mencoba menyerap aspirasi dari pelaku usaha, memetakan masalah, dan mencoba memberikan rekomendasi kepada Tim Pemenangan Nasional khususnya terkait masalah-masalah di UMKM," ujar dia dalam siaran persnya.

Banyak pemilik UMKM menekankan pentingnya akses yang lebih mudah ke pembiayaan yang terjangkau. Mereka berharap calon presiden dapat memperbaiki kebijakan perbankan dan program pembiayaan khusus untuk UMKM di Jawa Barat.

“Dukungan perbankan, dan regulasi pemerintah dalam akses pembiayaan bagi UMKM harusnya lebih mudah ke depan. Kami berharap Pak Ganjar dan Pak Mahfud jika menjadi Presiden dan Wapres bisa mewujudkan ini," ujar dia.

