HOME NEWS NUSANTARA

Tembaki Pos TNI, Teroris KKB Bakar Gedung Sekolah hingga Rumah Warga di Ilaga

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |08:32 WIB
Tembaki Pos TNI, Teroris KKB Bakar Gedung Sekolah hingga Rumah Warga di Ilaga
KKB Teroris di Papua/ist
A
A
A

JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua membakar rumah warga di Kampung Kunga, Distrik Ilaga, dan Gedung SMPN 1 Gome. Kelompok teroris itu juga menembaki Pos TNI.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, aparat gabungan di Kabupaten Puncak sedang berupaya menangani situasi ini. Sambil meningkatkan tingkat keamanan guna mencegah terjadinya insiden lanjutan pasca aksi tersebut.

"Aparat Gabungan sedang melakukan penyisiran dan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi pelaku di balik serangkaian kejadian ini," ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (11/11/2023).

Menurutnya, situasi ini menunjukkan eskalasi gangguan keamanan di wilayah Puncak, Papua tengah yang berkelanjutan dan pihak berwenang terus berjuang untuk menghadapi ancaman KKB Teroris untuk menjaga kedamaian serta keamanan di daerah tersebut.

Benny menerangkan, peristiwa tersebut diketahui setelah dia menerima laporan dari Kapolres Puncak Kompol I Nyoman Punia,yang berada di lapangan.

Kejadian bermula sekitar pukul 17.15 WIT, ketika Gedung SMPN 1 Gome dilaporkan terbakar, diikuti oleh tembakan flare berwarna merah sebanyak 10 kali dari tiga arah yang berbeda.

Halaman:
1 2
      
