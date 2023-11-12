Gempa M5,4 Guncang Kupang NTT, Begini Analisis BMKG

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,4 mengguncang Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (12/11/2023), pukul 09.06.17 WIB.

Hasil analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,2.

Episenter gempabumi terletak pada koordinat 10,18° LS ; 123,74° BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 14 Km arah Tenggara Kupang, Nusa Tenggara Timur pada kedalaman 41 km.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono melaporkan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat deformasi batuan dalam slab lempeng (intra slab) di bawah Pulau Timor.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan turun (normal fault)," kata Daryono dalam keterangan resminya, Minggu (12/11/2023).