Sosialisasi Limbah Merica Jadi Biogas, Relawan Ganjar Harap Jadi Cadangan Gas Rumah Tangga

LUWU TIMUR - Langkah Srikandi Ganjar dalam menciptakan terobosan untuk masyarakat Kabupaten Luwu Timur diapresiasi Ketua Tim penggerak PKK Luwu Timur, Sufriaty Budiman.

Menurutnya, kegiatan Sosialisasi Mengolah Merica Menjadi Biogas dinilai sebagai langkah yang solutif untuk menyediakan cadangan gas rumah tangga di tengah krisisnya tabung gas 3 kg.

"Alhamdullilah secara pribadi merasa senang dengan kegiatan yang dilakukan oleh Srikandi Ganjar pada kesempatan ini karena sosialisasi limbah merica menjadi biogas kedepannya sangat bermanfaat untuk masyarakat, sebab yang namanya limbah itu tidak dapat digunakan lagi, tapi setelah diolah barang tersebut bisa memiliki nilai ekonomi," kata Sufriaty di Desa Wowondula, Luwu Timur, Minggu (12/11/2023).

Potensi biogas dari limbah merica ini sangat stragegis untuk ditindaklanjuti oleh Srikandi Ganjar. Sebab, lanjut Sufriaty, daerah tersebut dinilai kaya akan merica, sehingga pemanfaatan bahan limbah merica pun melimpah dan bisa diolah menjadi gas untuk dimanfaatkan sebagai pemenuhan gas rumah tangga pengganti gas tabung 3 kg.

"Apabila ini bisa dimanfaatkan dan dibina secara fungsional, maka ini sangat menguntungkan ibu rumah tangga karena kadang kondisi gas di sini juga kadang sulit didapatkan," kata Sufriaty.