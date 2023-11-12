Bantah Lecehkan Mahasiswa UNY, Terduga Pelaku: Saya Harap Tak Perkeruh Keadaan

YOGYAKARTA - Terduga pelaku pelecehan mahasiswa UNY, MF membantah bahwa dirinya telah melakukan pelecehan seksual kepada adik kelasnya.

Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FMIPA mengaku telah mengalami berbagai ancaman. Karena merasa tidak nyaman, MF pun berniat membawa kasus ini ke ranah hukum.

"Assalamualaikum warahmatullahi Wabrakatuh. Perkenalkan saya M. Fahrezy yang DIFITNAH melakukan tindakan kekerasan seksual izin mengklarifikasi bahwa saya TIDAK melakukan tindakan kekerasan seksual seperti yang dituduhkan," tulis dia dalam sebuah unggahan di media sosial Instagram pribadinya @ mfah_rezyy yang disertai video klarifikasi didampingi kuasa hukum seperti dikutip, Minggu (12/11/2023).

"Saya juga telah melaporkan ke Polda DIY untuk menindaklanjuti semua pihak yang telah menuduh menyebarkan, dan melakukan pengancaman kepada saya dan keluarga saya. Saya harap semua pihak tidak memperkeruh keadaan," imbuhnya.

Sementara itu, Dekan FMIPA UNY Dadan Rosana menyebut pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Polda DIY menyangkut masalah ini.

Dadan mengatakan bahwa keterlibatan polisi karena kampus tak mendapat laporan langsung dari pihak yang merasa menjadi korban.

Sementara, akun pengunggah yang mengaku sebagai korban tidak jelas pemiliknya. "Kami percaya sama Polda," jelasnya.