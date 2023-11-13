101 WNI Overstay Dipulangkan dari Abu Dhabi ke Indonesia

JAKARTA – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi memfasilitasi pemulangan 101 warga negara Indonesia (WNI) overstay (melebihi izin tinggal) dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Pemulangan 101 WNI overstay, yang terdiri dari 46 ibu dan 55 anak, termasuk bayi dan balita, terlaksana atas kerja sama KBRI Abu Dhabi dan otoritas imigrasi UEA.

Dilansir dari keterangan pers KBRI Abu Dhabi, pemulangan para WNI dilakukan pada Minggu, (12/11/2023) dengan penerbangan SriLankan Airlines dari Abu Dhabi, UEA. Pesawat akan transit di Kolombo, Sri Lanka sebelum melanjutkan penerbangan dan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin, (13/11/2023).

Setibanya di Jakarta, para WNI akan ditangani oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang akan mengatur kepulangan mereka ke daerah masing-masing. Sebagian besar WNI yang dipulangkan berasal dari Cianjur, Karawang, dan Sukabumi.

Duta Besar RI untuk UEA Husin Bagis mengatakan bahwa pemulangan para WNI overstay ini dapat terlaksana berkat kerja sama dari berbagai pihak.

“Pemulangan ini terlaksana atas dukungan berbagai pihak, dan merupakan bentuk nyata komitmen dan kehadiran negara dalam melindungi warganya,” kata Dubes Husin.