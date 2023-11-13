Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Turut Aksi Bela Palestina, Gubernur Khofifah Ajak Beri Dukungan Lewat Doa dan Donasi

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |11:36 WIB
Turut Aksi Bela Palestina, Gubernur Khofifah Ajak Beri Dukungan Lewat Doa dan Donasi
Aksi Bela Palestina, Gubernur Khofifah Indar Parawansa ajak masyarakat dukung lewat doa dan donasi (Foto: Dok Pemprov Jatim)
Surabaya-Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berbaur bersama puluhan ribu masyarakat Jawa Timur dalam Aksi Bela Palestina di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Minggu (12/11/2023) pagi.

Puluhan ribu masyarakat tersebut mulai memadati sepanjang Jalan Gubernur Suryo, depan Grahadi, sejak pukul 05.30 WIB. Mereka kompak menggunakan atribut dukungan bagi Palestina.

Mulai dari bendera, baju serba putih, hingga beberapa poster bertuliskan dukungan terhadap kebebasan bangsa Palestina. Tidak hanya itu, mereka juga kompak menyuarakan kecaman terhadap agresi militer Israel.

Di hadapan puluhan ribu peserta aksi tersebut, Gubernur Khofifah mengawali orasinya dengan mengajak melantunkan Sholawat Asyghil bersama-sama. Serentak, seluruh peserta aksi mengikuti dengan melantunkan sholawat tersebut bersama-sama.

Dalam aksi yang berjalan damai dan tertib tersebut, Gubernur Khofifah turut menyuarakan betapa pentingnya kemerdekaan bagi Palestina. Maka sangat penting dukungan baik doa maupun donasi bantuan, terus digaungkan masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur.

Halaman:
1 2 3
      
