HOME NEWS JATENG

Warga Grobogan Terdampak Kemarau Panjang, Relawan Ganjar Salurkan Air Bersih

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |12:39 WIB
Warga Grobogan Terdampak Kemarau Panjang, Relawan Ganjar Salurkan Air Bersih
Relawan Ganjar bagikan air pada warga Grobogan (Foto : Istimewa)
A
A
A

GROBOGAN - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Orang Muda Ganjar (OMG) memberikan bantuan air bersih kepada ratusan warga terdampak kekeringan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Penyaluran air bersih tersebut dilakukan di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Senin 13 November 2023.

Korwil OMG Jawa Tengah Muhammad Akmal Arravi mengatakan bantuan itu diberikan setelah mereka mendengarkan keluhan warga soal kesulitan mendapatkan air bersih.

"Ditambah lagi memang sedang kemarau panjang yang berdampak susahnya sumber mata air didapat warga," ujar dia dalam siaran persnya, Selasa (14/11/2023).

Atas dasar itulah, para pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu membawa bantuan 30.000 liter air bersih. "Semoga bantuan dari kami OMG Jateng bisa berdampak nyata dan meringankan beban warga," kata dia.

Dalam kesempatan itu, para sukarelawan turut mendengarkan aspirasi warga dan menampungnya.

