HOME NEWS JABAR

Ganjar Pranowo Dukung Sepakbola Indonesia, GMP Gelar Turnamen di Cirebon

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |16:47 WIB
Ganjar Pranowo Dukung Sepakbola Indonesia, GMP Gelar Turnamen di Cirebon
Relawan Ganjar di Cirebon Jawa Barat/ist
A
A
A

CIREBON- Relawan Calon Presiden Partai Perindo, Ganjar Pranowo yang tergabung dalam GMuda Ganjar Padjajaran (GMP) menggelar kompetisi sepak bola antar-kampung di Lapangan Desa Karangwangi, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Koordinator Wilayah (Korwil) Ganjar Muda Padjajaran (GMPK) Rendra Wibawa Setiawan mengatakan, kompetisi itu diadakan untuk menjaring sekaligus mewadahi para pemuda di Kabupaten Cirebon dan sekitarnya untuk menyalurkan bakat mereka dalam dunia sepak bola.

"Melalui kegiatan ini para pemuda di desa karangwangi akan tersalurkan hobi beserta bakatnya mereka lebih berkembang," ujar Rendra, Selasa (14/11/2023).

Kompetisi antar-kampung itu diikuti delapan klub bola se-Kecamatan Depok. Para masyarakat sangat antusiasme menghadiri kompetisi yang diadakan oleh sukarelawan Ganjar Pranowo itu.

Dikatakan Rendra, kegiatan tersebut diadakan untuk menunjukkan eksistensi Ganjar Muda Padjajaran di tengah masyarakat. Sebab, kata dia, GMP hadir dengan program yang bernilai manfaat bagi kehidupan masyarakat.

"Kami juga terus memperkenalkan Ganjar Pranowo di kalangan milenial dan masyarakat umum," tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan kompetisi sepak bola ini diadakan karena terinspirasi dari Ganjar Pranowo yang menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehat.

Halaman:
1 2
      
