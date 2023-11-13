Banyak Pemuda Terjerat Narkoba, Relawan Ganjar Edukasi Warga Cegah Peredaran Narkotika

SIDOARJO - Peredaran Narkoba di wilayah Jawa Timur masih marak sehingga melatarbelakangi kelompok sukarelawan Pandawa Ganjar untuk menggelar penyuluhan dampak bahaya Narkoba kepada masyarakat.

Kegiatan yang digelar di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur itu mengedukasi warga tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bahaya narkoba.

“Alhamdulillah acara berjalan cukup lancar. Yang kami sampaikan di sini adalah dampak-dampak dari narkoba khususnya bagi anak muda saat ini,” kata Novan Pahlevi, Senin (13/11/2023).

Dalam pemaparannya, dia menyoroti tentang bahaya narkoba terhadap generasi muda penerus bangsa yang bisa merusak fisik maupun mental mereka sehingga pada akhirnya akan mengganggu keamanan dan ketertiban warga.

Novan menjelaskan peredaran narkoba saat ini sudah mencapai kalangan pelajar sekolah yang dapat merusak konsentrasi mereka saat mengikuti proses belajar dan bersosialisasi di sekolah maupun dalam lingkungan sosial sehari-hari.

“Bahaya narkoba itu khususnya saat ini, dampaknya di anak-anak muda. Khususnya lagi di sini anak-anak (pelajar) sekolah, dampaknya itu sangat buruk. Bahkan, ada yang sampai otaknya tidak bisa (berpikir) apa-apa,“ katanya.

Selain dampaknya yang fatal terhadap kesehatan fisik dan mental, penyalahgunaan narkoba juga memiliki risiko pelanggaran hukum cukup berat berupa hukuman penjara, denda hingga hukuman mati apabila terbukti bersalah.