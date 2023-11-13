Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Untuk Semua Salurkan Bantuan ke Pesantren di Cilegon

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |19:55 WIB
Ganjar Untuk Semua Salurkan Bantuan ke Pesantren di Cilegon
Relawan Ganjar salurkan bantuan ke pesantren di Cilegon (Foto: Istimewa)
A
A
A

CILEGON - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Untuk Semua (GUS), menyalurkan bantuan untuk Pondok Pesantren Al-Mubtadiin di Desa Karangasem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten.

Koordinator Daerah Ganjar Untuk Semua Kota Cilegon Iyus Mahrus mengatakan, bantuan yang diberikan untuk Ponpes Al-Mubtadiin berupa seperangkat pengeras suara.

"Pertama, sasaran kita memang selalu pondok pesantren. Dari Ganjar Untuk Semua untuk Pesantren Al Mubtadiin memberikan satu set alat sound system (pengeras suara) buat pengajian majelis taklim," ujar Iyus, Mingu (12/11/2023).

Iyus mengatakan, pemberian bantuan perangkat pengeras suara untuk Ponpes Al Mubtadiin setelah menerima aspirasi dari pimpinan ponpes dan para santri. Tak lama, para pendukung Capres 2024 Ganjar Pranowo itu langsung bergerak cepat untuk memberikan bantuan ke Ponpes Al Mubtadiin Cilegon yang memiliki 500 santri dan jamaah itu.

"Saya menyampaikan kira-kira apa yang bisa kami bantu untuk pondok pesantren ini, maka kami memberikan bantuan sound system karena yang di sini sudah rusak tidak berfungsi," kata Iyus.

Iyus mengharapkan, bantuan seperangkat alat pengeras suara dapat bermanfaat untuk menunjang aktivitas santri dan majelis taklim Al Mubtadiin.

"Ini berguna sekali untuk kegiatan anak-anak santri di sini dan juga pengajian ibu-ibu majelis taklim," kata Iyus.

