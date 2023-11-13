Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Megawati Ajak Kawal Pemilu dengan Nurani, Partai Perindo: Skandal MK Awal Kecurangan

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |19:21 WIB
Megawati Ajak Kawal Pemilu dengan Nurani, Partai Perindo: Skandal MK Awal Kecurangan
Yusuf Lakaseng (Foto : MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Bidang Politik Partai Perindo, Yusuf Lakaseng angkat bicara soal pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang mencium adanya indikasi kecurangan jelang Pemilu 2024. Menurut Yusuf, hal tersebut bukan hanya sekadar indikasi, melainkan sudah terjadi.

"Kecurangan Pemilu itu bukan lagi akan terjadi tapi sudah terjadi, skandal Mahkamah Konstitusi (MK) adalah awal dari kecurangan yang terencana dan sistematis," kata Yusuf kepada wartawan, Senin (13/11/2023).

Yusuf mengatakan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah membongkarnya dengan memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Anwar terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim dalam putusan perkara nomor 90/PPU-XXI/2023 tentang syarat batas usia Capres-Cawapres.

Karena itu, Yusuf menilai situasi politik terkini sudah sangat memprihatinkan, bahkan para tokoh bangsa yang sudah sepuh turun gunung menyatakan keprihatinannya dan menyerukan penyelamatan demokrasi.

"Politik Machiavelli dipraktikkan secara vulgar, saya ingat betul kata Niccolo Machiavelli, filsuf ini berkata bahwa 'politik tidak ada hubungannya dengan moralitas'," ujar Yusuf --- yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah itu.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan bahwa kecurangan Pemilu akhir-akhir ini mulai terlihat. Karena itu, dia mengingatkan semua pihak jangan sampai kecurangan terjadi di Pemilu 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096/dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901/dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185857/ketua_dpw_partai_perindo_papua_pegunungan_john_richard_banua-O21L_large.jpg
Jabat Ketua DPW Papua Pegunungan, John Richard Banua Siap Majukan Partai Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185854/partai_periondo_serahkan_sk_ketua_dpw_papua_pegunungan_ke_john_richard_banua-1uN7_large.jpg
Partai Perindo Serahkan SK Ketua DPW Papua Pegunungan ke John Richard Banua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement