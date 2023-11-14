Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Cara Relawan Perkenalkan Ganjar-Mahfud MD ke Milenial Lewat Game Online

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |22:26 WIB
Cara Relawan Perkenalkan Ganjar-Mahfud MD ke Milenial Lewat Game Online
Relawan Ganjar di Deli Serdang (foto: dok ist)
A
A
A

DELI SERDANG - Sukarelawan bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang tergabung dalam kelompok Srikandi Ganjar menggelar turnamen Esport Free Fire bareng milenial, di Jalan Besar Desa Rugemuk, Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Senin 13 November 2023.

Koodinator Wilayah Srikandi Ganjar Sumut, Firda Annisa Sirait mengatakan, turnamen itu dilakukan atas permintaan para milenial di wilayah tersebut. Dia melihat banyak para milenial memiliki bakat dalam bermain game online itu, tetapi mereka tidak memiliki wadah untuk mengasah kemampuannya.

"Kami mengadakan pertandingan game online ini untuk melatih skill para milenial dalam mengatur formasi atau bisa melatih jiwa kepemimpinan saat bermain grup," kata Firda dalam keterangannya, Selasa (14/11/2023).

Dia menambahkan, e-Sport adalah kegiatan yang sangat menjanjikan karena bisa menghasilkan banyak koneksi dan sumber ekonomi. Menurut dia, pengembangan minat bakat milenial memang menjadi perhatian Ganjar Pranowo selama memimpin Jawa Tengah selama dua periode.

