Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Terowongan Ambruk, Tim Penyelamat Berlomba Selamatkan 40 Pekerja yang Terjebak

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |07:35 WIB
Terowongan Ambruk, Tim Penyelamat Berlomba Selamatkan 40 Pekerja yang Terjebak
40 pekerja terjebak di terowongan yang ambruk di India (Foto: AFP)
A
A
A

INDIA - Tim penyelamat berlomba menyelamatkan 40 pekerja yang terperangkap di dalam terowongan yang runtuh di negara bagian Uttarakhand, India utara, sejak Minggu (12/11/2023) pagi.

Para pekerja yang sedang membangun terowongan terjebak ketika sebagian terowongan ambruk akibat tanah longsor.

Para pejabat berhasil menjalin kontak dengan orang-orang tersebut dan memberi mereka makanan, air, dan oksigen ketika mereka mencoba mengeluarkan mereka.

Mereka mengatakan mereka memperkirakan bisa menyelamatkan para pekerja pada Selasa (14/11/2023) malam atau Rabu (15/11/2023).

Pada Selasa (14/11/2023) pagi, pemerintah negara bagian mengatakan tim penyelamat bersiap untuk mengebor dan memasukkan pipa logam berdiameter 900 mm di bagian terowongan yang tersumbat oleh puing-puing untuk menjangkau para pekerja.

Para pejabat berharap orang-orang tersebut dapat masuk melalui pipa sempit tersebut ke tempat yang aman.

Terowongan di distrik Uttarakashi adalah bagian dari proyek jalan raya ambisius pemerintah federal untuk meningkatkan konektivitas ke tempat-tempat ziarah terkenal di Uttarakhand. Negara pegunungan, tempat beberapa puncak dan gletser Himalaya berada, adalah rumah bagi beberapa situs paling suci bagi umat Hindu.

Pejabat senior polisi Arpan Yaduvanshi mengatakan kepada BBC Hindi, kecelakaan itu terjadi pada Minggu (12/11/2023) pukul 05:00 waktu setempat (23:30 GMT) ketika sebagian terowongan Silkyara, sekitar 200 m dari pembukaannya, runtuh saat para pekerja berada di dalam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182122/ratusan_penerbangan_di_bandara_delhi_india_tertunda-YTDP_large.jpg
Ratusan Penerbangan Tertunda di Bandara India Gara-Gara Gangguan Sistem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180886/kerumunan_kuil_di_india-hNUd_large.jpg
Tragedi 25 Ribu Warga Desak-desakan di Kuil India, 9 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172349/demo_di_ladakh_india-W59U_large.jpg
Demo Pemuda Tuntut Status Negara Bagian dan Pekerjaan di India, 4 Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/18/3154708/pesawat_air_india-amrh_large.jpg
Investigasi Jatuhnya Pesawat Air India, Sakelar Bahan Bakar Mati Sesaat Setelah Lepas Landas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/18/3153945/kawin_lari-7OpD_large.jpg
Duh! Ayah Kawin Lari dengan Calon Istri Anaknya, Bawa Kabur Emas Milik Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/18/3147090/kerusakan_di_sebuah_gedung_setelah_jatuhnya_pesawat_air_india_di_ahmedabad_pti_via_india_today-6rjg_large.jpg
Kisah Satu-Satunya Penumpang Air India yang Selamat, Terlempar saat Pesawat Hancur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement