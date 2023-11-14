Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pemberontak Rebut Pos Militer Myanmar, Kuasai Wilayah Perbatasan India Setelah Pertempuran Sengit

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |20:01 WIB
Pemberontak Rebut Pos Militer Myanmar, Kuasai Wilayah Perbatasan India Setelah Pertempuran Sengit
Pemandangan kamp pemberontak di Negara Bagian Chin, Myanmar, 13 Maret 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

YANGON - Pejuang anti-junta di Negara Bagian Chin, Myanmar, bertujuan untuk menguasai sebagian perbatasan yang rawan dengan India, setelah merasakan keberhasilan awal dengan pengambilalihan dua pos militer di perbatasan pegunungan terpencil, kata seorang komandan senior pemberontak.

Lusinan pemberontak bertempur melawan militer Myanmar dari fajar hingga senja pada Senin, (13/11/2023) untuk menyerbu dua kamp yang berbatasan dengan Negara Bagian Mizoram di India, sebagai bagian dari serangan yang lebih luas terhadap junta, kata Wakil Ketua Front Nasional Chin (CNF) Sui Khar.

Juru bicara militer Myanmar dan kementerian luar negeri India tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Para jenderal Myanmar menghadapi ujian terbesar mereka sejak mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada 2021 setelah tiga kekuatan etnis minoritas melancarkan serangan terkoordinasi pada akhir Oktober, merebut beberapa kota dan pos militer.

Serangan tersebut, yang oleh pemberontak disebut sebagai "Operasi 1027" sesuai tanggal dimulainya, awalnya terjadi di wilayah yang dikuasai junta di perbatasan dengan Tiongkok di Negara Bagian Shan, di mana otoritas militer telah kehilangan kendali atas beberapa kota dan lebih dari 100 pos keamanan.

“Kami melanjutkan serangan kami di Negara Bagian Shan bagian utara,” kata Kyaw Naing, juru bicara Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar, yang merupakan bagian dari operasi tersebut.

Pertempuran juga terjadi di dua front baru minggu ini, di negara bagian Rakhine dan Chin di bagian barat, yang menyebabkan ribuan orang melarikan diri ke Mizoram.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/18/3145206/junta_militer_myanmar-cTJU_large.jpg
Bocah Perempuan 6 Tahun Ikut Ditangkap Militer Myanmar Terkait Pembunuhan Pensiunan Jenderal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/337/3142334/sugiono-Eo7e_large.jpg
Indonesia Dorong Resolusi Damai Myanmar dan di KTT ke-46 ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/337/3129227/dpr_ri-wvKp_large.jpg
DPR Desak Junta Militer Myanmar Setop Kekerasan ke Warga Tuai Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/18/3128399/gempa_myanmar-kWzB_large.jpg
Korban Tewas Akibat Gempa Myanmar Tembus 3.354 Orang, Junta Militer Batasi Bantuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/18/3127796/gempa_myanmar-Z7Gd_large.jpg
Korban Tewas Gempa Myanmar Bertambah Jadi 2.700 Orang, Air dan Obat-obatan Langka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/337/3127740/dpr-XmsQ_large.jpg
Pascagempa Dahsyat, DPR Desak Junta Myanmar Setop Bom Warga Sipil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement