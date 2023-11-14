Pemberontak Rebut Pos Militer Myanmar, Kuasai Wilayah Perbatasan India Setelah Pertempuran Sengit

YANGON - Pejuang anti-junta di Negara Bagian Chin, Myanmar, bertujuan untuk menguasai sebagian perbatasan yang rawan dengan India, setelah merasakan keberhasilan awal dengan pengambilalihan dua pos militer di perbatasan pegunungan terpencil, kata seorang komandan senior pemberontak.

Lusinan pemberontak bertempur melawan militer Myanmar dari fajar hingga senja pada Senin, (13/11/2023) untuk menyerbu dua kamp yang berbatasan dengan Negara Bagian Mizoram di India, sebagai bagian dari serangan yang lebih luas terhadap junta, kata Wakil Ketua Front Nasional Chin (CNF) Sui Khar.

Juru bicara militer Myanmar dan kementerian luar negeri India tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Para jenderal Myanmar menghadapi ujian terbesar mereka sejak mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada 2021 setelah tiga kekuatan etnis minoritas melancarkan serangan terkoordinasi pada akhir Oktober, merebut beberapa kota dan pos militer.

Serangan tersebut, yang oleh pemberontak disebut sebagai "Operasi 1027" sesuai tanggal dimulainya, awalnya terjadi di wilayah yang dikuasai junta di perbatasan dengan Tiongkok di Negara Bagian Shan, di mana otoritas militer telah kehilangan kendali atas beberapa kota dan lebih dari 100 pos keamanan.

“Kami melanjutkan serangan kami di Negara Bagian Shan bagian utara,” kata Kyaw Naing, juru bicara Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar, yang merupakan bagian dari operasi tersebut.

Pertempuran juga terjadi di dua front baru minggu ini, di negara bagian Rakhine dan Chin di bagian barat, yang menyebabkan ribuan orang melarikan diri ke Mizoram.