Wujudkan Komitmen Ganjar-Mahfud, Relawan Gelar Pelatihan Barista bagi Milenial

BANDUNG - Sukarelawan Ganjartivity yang merupakan alumni muda Unpad, ITB, dan UPI berusaha menghadirkan kegiatan yang bermanfaat bagi milenial. Kali ini mereka mengadakan kelas barista untuk Gen-Z dan digelar di Sinopsis Space, Jalan Ria No 9, Kota Cimahi, Jawa Barat, Rabu (15/11/2023).

Kelas barista itu sengaja digelar sebagai perwujudan komitmen Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres-cawapres yang peduli kepada anak muda.

“Jadi, kelas barista ini menjadi upaya kami menyelaraskan visi Pak Ganjar dan Pak Mahfud tentang peningkatan sumber daya manusia yang unggul yang mampu mempercepat roda pembangunan nasional lewat skill dan kewirausahaan," kata Ketua Ganjartivity Dicky Fauzia dalam keterangannya.

Melalui kelas itu juga, Ganjartivity berusaha memberdayakan individu dengan keterampilan praktis dalam seni penyeduhan kopi, yang merupakan salah satu industri dengan pertumbuhan signifikan di Indonesia.