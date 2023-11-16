Go International, Pegadaian Raih Penghargaan Global Corporate Sustainability Awards (GCSA) di Taiwan

Taiwan- Sukses menjalankan berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PT Pegadaian dianugerahi dua penghargaan skala internasional pada kategori Best Practice Award (World Class) Great Practice of 2023 di ajang Global Corporate Sustainable Award di Taiwan pada Rabu (15/11).

Berkat dua program keberlanjutan yang terus menerus konsisten ditekuni, diantaranya “The Gade Clean and Gold” pada bidang lingkungan dan “The Gade Integrated Farming” (TGIF) pada bidang ekonomi, program TJSL Pegadaian berhasil masuk dalam jajaran pemenang di ajang bergengsi ini. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden Legislative Yuan, Republic Of China (Taiwan) Tsai Chi-Chang, dan diterima langsung oleh AVP Komunikasi & Literasi Divisi TJSL Pegadaian, Mery Andriati Surya.

GCSA sendiri merupakan ajang penghargaan internasional yang diselenggarakan oleh Alliance for Sustainable Development Goals (ASDGs), bekerja sama dengan Taiwan institute Sustainable Energy (TAISE) yang bertujuan untuk mendukung tercapainya SDGs dengan memberikan apresiasi kepada perusahaan, organisasi dan individu atas pelaksanaan program berkelanjutan yang bermanfaat untuk masyarakat luas.

Tidak main-main, proses penjurian yang dilakukan GCSA 2023 berlangsung sangat ketat, dengan aspek penilaian yang mendetail terhadap program berkelanjutan perusahaan dan dinilai oleh juri ahli dari 8 (delapan) negara.

Di kesempatan lain, Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian, Eka Pebriansyah mengatakan bahwa melalui kompetisi ini, Pegadaian dapat mengukur sejauh mana keterkaitan dan dampak yang dihasilkan oleh program-program TJSL Pegadaian terhadap global best practice.

“Ini adalah pertama kalinya Pegadaian mengikuti kompetisi GCSA. Alhamdulillah langsung mendapatkan apresiasi berupa 2 penghargaan atas 2 program yang selama ini telah dibina oleh Pegadaian. Melalui kompetisi ini, kami dapat mengukur sejauh mana program yang telah diprakarsai berdampak untuk keberlanjutan, tentunya dengan pengukuran berskala internasional," Ujar Eka.