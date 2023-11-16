Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sejarah Berdirinya Sayap Militer Al Qassam Hamas dan Kekuatan Militer

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |07:09 WIB
Ilustrasi (Foto: Reuters)
JAKARTA - Mengupas sejarah berdirinya sayap militer Al Qassam Hamas yang melakukan serangan ke negara Israel pada 6 Oktober 2023 kemarin.

Akibatnya beberapa wilayah Israel seperti Tel Aviv, Haifa, dan Beersheba sempat lumpuh dan berhasil ditaklukan oleh Al Qassam Hamas. Tidak hanya itu saja bebeapa markas tentara dan nuklir Israel juga lumpuh kaena perbuatan sayap militer Al Qassam Hamas yang berada di wilayah Palestina.

Berikut sejarah berdirinya sayap militer Al Qassam Hamas:

Brigade Izzuddin al-Qassam untuk pertama kalinya didirikan dibawah pimpinan Mohammed Deif dan wakilnya Marwan Issa pada tahun 1991. Brigade Qassam adalah cabang militer Hamas yang berlokasi di Gaza. Mereka memainkan peran penting dalam serangan Hamas terhadap Israel dan dalam pertempuran saat ini.

Dengan begitu dapat dipastikan bahwa kelompok militan Hamas antara lain ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS dan Eropa. Brigade Qassam adalah sayap militer Hamas.

Menurut buku fakta CIA yang dilansir melalui laman DW, kumpulan sayap militer Al Qassam Hamas mempunyai antara 20.000 dan 25.000 pejuang meskipun angka tersebut tidak mungkin diverifikasi secara independen.

Halaman:
1 2
      
