Israel Hancurkan Gedung Parlemen Palestina di Gaza, Sebut Bagian dari Perang Lawan Hamas

PASUKAN Israel menghancurkan gedung parlemen Palestina di Gaza pada Rabu, (15/11/2023) menggambarkan tindakan tersebut sebagai bagian dari perang melawan Hamas.

Juru Bicara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang berbahasa Arab, Ofir Gendelman, mengunggah video penghancuran berdurasi satu menit di X. Gambar tersebut menunjukkan bangunan yang rusak berat meledak menjadi pilar asap dan debu, sementara pasukan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di parit terdekat tertawa dan bersorak.

“Hari ini, pasukan darat kami meledakkan markas Dewan Legislatif Hamas di Jalur Gaza sebagai bagian dari penghancuran penindasan dan terorisme rezim Hamas,” tulis Gendelman, sebagaimana dilansir RT.

Gedung Dewan Legislatif Palestina (PLC) terletak di Jalan Omar al-Mukhtar di pusat Kota Gaza.

Pada Senin, (13/11/2023) tentara Brigade Golani IDF berpose di dalam gedung parlemen dengan bendera Israel, “setelah menaklukkan daerah tersebut,” menurut outlet berita Israel i24NEWS.