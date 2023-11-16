Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Erdogan Sebut Israel Sebagai Negara Teroris, Kecam Barat dan AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |05:40 WIB
Erdogan Sebut Israel Sebagai Negara Teroris, Kecam Barat dan AS
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. (Foto: Reuters)
ANKARA - Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Rabu, (15/11/2023) mengatakan Israel adalah "negara teror" yang melakukan kejahatan perang dan melanggar hukum internasional di Gaza, mempertajam kritiknya yang berulang kali terhadap para pemimpin Israel dan pendukung mereka di Barat.

Berbicara dua hari sebelum rencana kunjungannya ke Jerman untuk bertemu Kanselir Olaf Scholz, Erdogan mengatakan kampanye militer Israel melawan kelompok militan Palestina Hamas termasuk “serangan paling berbahaya dalam sejarah manusia” dengan dukungan “tak terbatas” dari Barat.

Dia menyerukan agar para pemimpin Israel diadili atas kejahatan perang di Mahkamah Internasional di Den Haag, dan mengulangi pandangannya – dan posisi Turki – bahwa Hamas bukanlah organisasi teroris tetapi sebuah partai politik yang memenangkan pemilu sebelumnya.

Inggris, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa dan beberapa negara Arab menganggap Hamas sebagai kelompok teroris, tidak seperti Turki. Ankara menjadi tuan rumah bagi beberapa anggota Hamas dan mendukung solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina.

“Dengan kebiadaban mengebom warga sipil yang memaksa mereka keluar dari rumah mereka saat mereka direlokasi, hal ini benar-benar menggunakan terorisme negara,” kata Erdogan tentang Israel di parlemen, sebagaimana dilansir Reuters. “Saya sekarang mengatakan, dengan hati yang tenang, bahwa Israel adalah negara teror.

      
