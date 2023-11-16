Imbas Perang Ukraina, Berlian Rusia Dilarang Dijual di Bawah Sanksi Baru Uni Eropa

Berlian Rusia dilarang dijual di bawah sanksi baru Uni Eropa (Foto: Alrosa)

RUSIA - Berlian mungkin akan bertahan selamanya, tetapi tidak jika menyangkut impor dari Rusia ke Uni Eropa (UE).

Rusia adalah produsen berlian kasar terbesar yang dipotong dari ratusan tambang di bawah lapisan es Siberia, tempat sepertiga pasokan berlian dunia berasal.

Kini Komisi Eropa telah mengusulkan perluasan sanksi terhadap Rusia sejak invasi besar-besaran ke Ukraina.

Langkah ini merupakan bagian dari tindakan Uni Eropa ke-12 terhadap Moskow, yang akan mulai berlaku pada Januari tahun depan. Hal ini terkait dengan G7, yang juga sedang mendiskusikan larangan tersebut.

Sejak 2022, sanksi UE mencakup batu bara, gas, emas, vodka, dan bahkan kaviar Rusia.

BACA JUGA: Finlandia Tuduh Rusia Bantu Penyeberangan Migran Ilegal

Namun berlian yang ditambang di timur laut Rusia masih digunakan dalam cincin pertunangan, kalung, dan anting di seluruh dunia.

Uni Eropa sampai saat ini menghindari larangan tersebut, terutama karena Belgia sangat ingin melindungi kota Antwerpen, yakni ibu kota berlian dunia.

Kota pelabuhan berbahasa Flemish ini telah menjadi pusat berlian sejak abad ke-15. Lebih dari 80% berlian kasar yang ditambang di seluruh dunia diperdagangkan di sini, dan sebelum perang, satu dari empat berlian tersebut berasal dari Rusia.