Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Imbas Perang Ukraina, Berlian Rusia Dilarang Dijual di Bawah Sanksi Baru Uni Eropa

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |20:33 WIB
Imbas Perang Ukraina, Berlian Rusia Dilarang Dijual di Bawah Sanksi Baru Uni Eropa
Berlian Rusia dilarang dijual di bawah sanksi baru Uni Eropa (Foto: Alrosa)
A
A
A

RUSIA - Berlian mungkin akan bertahan selamanya, tetapi tidak jika menyangkut impor dari Rusia ke Uni Eropa (UE).

Rusia adalah produsen berlian kasar terbesar yang dipotong dari ratusan tambang di bawah lapisan es Siberia, tempat sepertiga pasokan berlian dunia berasal.

Kini Komisi Eropa telah mengusulkan perluasan sanksi terhadap Rusia sejak invasi besar-besaran ke Ukraina.

Langkah ini merupakan bagian dari tindakan Uni Eropa ke-12 terhadap Moskow, yang akan mulai berlaku pada Januari tahun depan. Hal ini terkait dengan G7, yang juga sedang mendiskusikan larangan tersebut.

Sejak 2022, sanksi UE mencakup batu bara, gas, emas, vodka, dan bahkan kaviar Rusia.

Namun berlian yang ditambang di timur laut Rusia masih digunakan dalam cincin pertunangan, kalung, dan anting di seluruh dunia.

Uni Eropa sampai saat ini menghindari larangan tersebut, terutama karena Belgia sangat ingin melindungi kota Antwerpen, yakni ibu kota berlian dunia.

Kota pelabuhan berbahasa Flemish ini telah menjadi pusat berlian sejak abad ke-15. Lebih dari 80% berlian kasar yang ditambang di seluruh dunia diperdagangkan di sini, dan sebelum perang, satu dari empat berlian tersebut berasal dari Rusia.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974/antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699/zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement