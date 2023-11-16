Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kelompok Sipil: 30.000 Tentara Ukraina Tewas dalam Perang Melawan Rusia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |07:02 WIB
Kelompok Sipil: 30.000 Tentara Ukraina Tewas dalam Perang Melawan Rusia
Foto: Reuters.
A
A
A

KYIV - Sebuah kelompok sipil Ukraina mengatakan mereka telah mengkonfirmasi kematian hampir 25.000 tentara Ukraina sejak invasi Rusia pada Februari 2022 dengan menggunakan sumber terbuka, dan menyebutkan total korban jiwa lebih dari 30.000.

Kyiv memperlakukan kerugian yang dideritanya sebagai rahasia negara dan para pejabat mengatakan mengungkapkan jumlah tersebut dapat merugikan upaya perangnya. Sebuah laporan pada Agustus oleh New York Times, yang mengutip pejabat Amerika Serikat (AS) yang tidak disebutkan namanya, menyebutkan jumlah korban tewas di Ukraina hampir mencapai 70.000 orang.

Menulis di jurnal Ukraina Tyzhden, sejarawan Yaroslav Tynchenko dan sukarelawan Herman Shapovalenko mengatakan proyek Buku Memori Shapovalenko telah mengkonfirmasi 24.500 kematian akibat pertempuran dan non-tempur dengan menggunakan sumber terbuka.

Jumlah sebenarnya mungkin lebih tinggi, tambah mereka, dan mencatat bahwa banyak dari 15.000 tentara yang terdaftar sebagai hilang kemungkinan besar tewas.

Reuters tidak dapat memverifikasi angka tersebut secara independen.

“Jelas, 24.500 nama tersebut bukanlah jumlah akhir yang meninggal (meninggal), namun menurut penilaian kami, jumlahnya tidak kurang dari 70%,” tulis para penulis sebagaimana dilansir Reuters. Artinya, jumlah sebenarnya korban tewas (meninggal) dalam situasi pertempuran dan non-tempur lebih dari 30.000 orang.

Artikel tersebut, yang diterbitkan pada Selasa, (14/11/2023) malam, muncul ketika Ukraina semakin menghadapi kemungkinan berperang jangka panjang dengan Rusia.

Jenderal penting Ukraina menulis di The Economist awal bulan ini bahwa konflik menjadi statis dan bersifat gesekan. Serangan balasan Ukraina yang diluncurkan pada Juni hanya menghasilkan sedikit kemajuan di wilayah selatan dan timur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974/antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699/zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement