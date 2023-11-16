Kelompok Sipil: 30.000 Tentara Ukraina Tewas dalam Perang Melawan Rusia

KYIV - Sebuah kelompok sipil Ukraina mengatakan mereka telah mengkonfirmasi kematian hampir 25.000 tentara Ukraina sejak invasi Rusia pada Februari 2022 dengan menggunakan sumber terbuka, dan menyebutkan total korban jiwa lebih dari 30.000.

Kyiv memperlakukan kerugian yang dideritanya sebagai rahasia negara dan para pejabat mengatakan mengungkapkan jumlah tersebut dapat merugikan upaya perangnya. Sebuah laporan pada Agustus oleh New York Times, yang mengutip pejabat Amerika Serikat (AS) yang tidak disebutkan namanya, menyebutkan jumlah korban tewas di Ukraina hampir mencapai 70.000 orang.

Menulis di jurnal Ukraina Tyzhden, sejarawan Yaroslav Tynchenko dan sukarelawan Herman Shapovalenko mengatakan proyek Buku Memori Shapovalenko telah mengkonfirmasi 24.500 kematian akibat pertempuran dan non-tempur dengan menggunakan sumber terbuka.

Jumlah sebenarnya mungkin lebih tinggi, tambah mereka, dan mencatat bahwa banyak dari 15.000 tentara yang terdaftar sebagai hilang kemungkinan besar tewas.

Reuters tidak dapat memverifikasi angka tersebut secara independen.

“Jelas, 24.500 nama tersebut bukanlah jumlah akhir yang meninggal (meninggal), namun menurut penilaian kami, jumlahnya tidak kurang dari 70%,” tulis para penulis sebagaimana dilansir Reuters. Artinya, jumlah sebenarnya korban tewas (meninggal) dalam situasi pertempuran dan non-tempur lebih dari 30.000 orang.

Artikel tersebut, yang diterbitkan pada Selasa, (14/11/2023) malam, muncul ketika Ukraina semakin menghadapi kemungkinan berperang jangka panjang dengan Rusia.

Jenderal penting Ukraina menulis di The Economist awal bulan ini bahwa konflik menjadi statis dan bersifat gesekan. Serangan balasan Ukraina yang diluncurkan pada Juni hanya menghasilkan sedikit kemajuan di wilayah selatan dan timur.