Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Rudal Rusia Hantam Upacara Militer, Tewaskan Setidaknya 20 Tentara Ukraina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |19:21 WIB
Serangan Rudal Rusia Hantam Upacara Militer, Tewaskan Setidaknya 20 Tentara Ukraina
Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov. (Foto: Reuters)
A
A
A

LVIV Serangan rudal Rusia terhadap di selatan wilayah Zaporizhzhia menewaskan setidaknya 20 tentara dari brigade penyerangan Ukraina, demikian dilaporkan. Menteri pertahanan Ukraina pada Sabtu, (4/11/2023) memerintahkan penyelidikan terkait serangan tersebut.

Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengkonfirmasi bahwa tentara Ukraina dari Brigade Penyerang Gunung ke-128 "Zakarpattia (Transcarpathia)" tewas dalam serangan pada Jumat, (3/11/2023) itu.

“Saya turut berbela sungkawa kepada keluarga tentara yang gugur dari Brigade Transkarpatia Serangan Gunung Terpisah ke-128,” kata Umerov dalam sebuah pernyataan di media sosial, seraya menambahkan bahwa ia telah memerintahkan “penyelidikan penuh.”

Dalam pernyataan terpisah di aplikasi perpesanan Telegram, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa Rusia menyerang wilayah Zaporizhzhia dengan rudal balistik Iskander.

“Prajurit tewas, dan penduduk setempat juga terluka,” kata militer sebagaimana dilansir Reuters.

Umerov tidak menyebutkan jumlah korban jiwa yang jatuh, namun laporan di media Ukraina dan di kalangan blogger militer Rusia sebelumnya mengatakan lebih dari 20 personel militer Ukraina tewas dalam upacara penghargaan di sebuah desa di Zaporizhzhia, yang terletak dekat dengan garis depan konflik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179973/peskov-SzsY_large.jpg
Rusia Waspada Dengar Rencana Prancis Kirim 2.000 Tentara Perang ke Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179138/volodymyr_zelenskyy-szYI_large.jpg
Ukraina Tidak Akan Mengakhiri Perang dengan Rusia Tanpa Bantuan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178895/putin-nPVl_large.jpg
Rusia Pastikan Merespons Sangat Serius jika Ukraina Gunakan Rudal Tomahawk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement