Serangan Rudal Rusia Hantam Upacara Militer, Tewaskan Setidaknya 20 Tentara Ukraina

LVIV – Serangan rudal Rusia terhadap di selatan wilayah Zaporizhzhia menewaskan setidaknya 20 tentara dari brigade penyerangan Ukraina, demikian dilaporkan. Menteri pertahanan Ukraina pada Sabtu, (4/11/2023) memerintahkan penyelidikan terkait serangan tersebut.

Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengkonfirmasi bahwa tentara Ukraina dari Brigade Penyerang Gunung ke-128 "Zakarpattia (Transcarpathia)" tewas dalam serangan pada Jumat, (3/11/2023) itu.

“Saya turut berbela sungkawa kepada keluarga tentara yang gugur dari Brigade Transkarpatia Serangan Gunung Terpisah ke-128,” kata Umerov dalam sebuah pernyataan di media sosial, seraya menambahkan bahwa ia telah memerintahkan “penyelidikan penuh.”

Dalam pernyataan terpisah di aplikasi perpesanan Telegram, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa Rusia menyerang wilayah Zaporizhzhia dengan rudal balistik Iskander.

“Prajurit tewas, dan penduduk setempat juga terluka,” kata militer sebagaimana dilansir Reuters.

BACA JUGA: Rusia Bombardir 118 Pemukiman Ukraina dalam 24 Jam

Umerov tidak menyebutkan jumlah korban jiwa yang jatuh, namun laporan di media Ukraina dan di kalangan blogger militer Rusia sebelumnya mengatakan lebih dari 20 personel militer Ukraina tewas dalam upacara penghargaan di sebuah desa di Zaporizhzhia, yang terletak dekat dengan garis depan konflik.