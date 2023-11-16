Dengarkan Curhat Petani di Kulonprogo, Ganjar Dorong Pendirian Koperasi

KULONPROGO - Calon presiden yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo mendorong pendirian koperasi petani untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan para petani, mulai dari kebutuhan bahan pokok hingga terkait pupuk yang kerap menjadi masalah.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menekankan koperasi tersebut harus menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan para petani.

Hal tersebut disampaikan Ganjar saat merespons keluhan warga di Dusun Njimatan, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, DIY, yang mengeluhkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pertanian.

"Dibuat koperasi, buat koperasi petani, tenanan (beneran) ora fiktif (enggak bohong), diurus profesional, nganggo (menggunakan) cara berbisnis yang baik. Koperasi dari, oleh, untuk anggota," ungkap Ganjar saat menjawab keluhan warga, Rabu 15 November 2023.

Pentingnya manajemen profesional dalam menjalankan koperasi, kata Ganjar, agar dapat bersaing secara sehat di pasar. Koperasi, sambungnya, harus diurus oleh pengurus yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidangnya masing-masing.

Dengan demikian, Ganjar optimis dengan implementasi konsep koperasi pertanian yang baik, akan tercipta ekonomi sirkular yang berkelanjutan dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat petani serta ekonomi daerah secara keseluruhan.

"Kalau koperasi itu bisa kita kembangkan, pemerintah mendampingi, nanti dibuat ekonomi sirkular," ucapnya.