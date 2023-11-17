Ribuan Jamaah Hadiri Sholawat Kebangsaan Menjemput Ganjaran dan Keberkahan di Situbondo

SITUBONDO - Ribuan jamaah membanjiri Alun-Alun Besuki Situbondo. Kedatangan mereka untuk mengikuti kegiatan Sholawat Kebangsaan Menjemput Ganjaran dan Keberkahan, Jumat (17/11/2023).

Lantunan sholawat dan doa bersama dipimpin oleh pendiri Mafia Sholawat, KH Muhammad Ali Shodiqin atau yang akrab disapa Gus Ali Gondrong. Jamaah terlihat khidmat dan bersemangat berdoa mengharap keberkahan dari Sang Kuasa.

Gus Ali Gondrong mengatakan, ini kali pertama roadshow Mafia Sholawat diadakan di Situbondo. Ia berpesan di tahun politik tetap menjaga rasa persaudaraan meski beda pilihan.