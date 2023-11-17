Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ribuan Jamaah Hadiri Sholawat Kebangsaan Menjemput Ganjaran dan Keberkahan di Situbondo

Riski Amirul Ahmad , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |18:50 WIB
Ribuan Jamaah Hadiri Sholawat Kebangsaan Menjemput Ganjaran dan Keberkahan di Situbondo
Sholawat Kebangsaan Menjemput Ganjaran dan Keberkahan di Situbondo. (Foto: Riski Amirul)
SITUBONDO - Ribuan jamaah membanjiri Alun-Alun Besuki Situbondo. Kedatangan mereka untuk mengikuti kegiatan Sholawat Kebangsaan Menjemput Ganjaran dan Keberkahan, Jumat (17/11/2023).

Lantunan sholawat dan doa bersama dipimpin oleh pendiri Mafia Sholawat, KH Muhammad Ali Shodiqin atau yang akrab disapa Gus Ali Gondrong. Jamaah terlihat khidmat dan bersemangat berdoa mengharap keberkahan dari Sang Kuasa.

 BACA JUGA:

Gus Ali Gondrong mengatakan, ini kali pertama roadshow Mafia Sholawat diadakan di Situbondo. Ia berpesan di tahun politik tetap menjaga rasa persaudaraan meski beda pilihan.

