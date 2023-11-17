Kepulauan Sangihe Kembali Diguncang Gempa M4,1

JAKARTA - Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, kembali diguncang gempa dengan magnitudo (M) 4,1, Jumat (17/11/2023), sekira pukul 15.43 WIB.

"Gempa Mag:4.1, 17-Nov-2023 15:43:27WIB, Lok:5.66LU, 125.21BT (229 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT)," tulis petugas BMKG dalam akun X seperti dikutip.

Kedalaman gempa berada di 50 Km.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

Diketahui sebelumnya Gempa dengan kekuatan Magnitudo 6,9 menguncang Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut) sekira pukul 16.14 WITA, Jumat (17/11/2023).

Informasi dari BMKG menyebutkan Gempa tersebut berlokasi di 5.50 Lintang Utara, 125.18 Bujur Timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 212 km Barat Laut, Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulut pada kedalaman 44 Km.

(Angkasa Yudhistira)