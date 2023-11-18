Cerita Warga Pangalengan Kabupaten Bandung yang Panik saat Gempa Mengguncang

BANDUNG - Wawan Darmawan (35) kaget bukan kepalang. Saat tengah mengemudikan motor menuju kawasan Situ Cileunca Pangalengan Kabupaten Bandung, tiba-tiba jalanan yang dilaluinya bergoyang.

"Saya kaget, sempat panik. Wah, ini gempa. Goyangannya cukup besar, terasa. Tapi saya lanjut saja jalan menuju Cileunca," kata Wawan saat dihubungi, Sabtu (18/11/2023).

Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5,2 mengguncang Bandung dan sekitarnya, Sabtu (18/11/2023), pukul 06.34 WIB. Gempa tersebut dilaporkan berpusat di wilayah Pantai Selatan Cianjur, Jawa Barat.

Warga Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung itu mengaku belum mendengar atau melihat adanya kerusakan akibat gempa tersebut. "Mudah-mudahan enggak ada kerusakan," kata Wawan.

Herlan Komara, warga Kampung Wargamekar RT 3/19 Desa Sukamanah menceritakan hal yang sama. Dia mengaku kaget saat merasakan lantai rumahnya bergoyang sekitar pukul 06.30 WIB tadi.

"Terasa lumayan besar. Saya waktu tadi masih di rumah. Sangat terasa hentakan awal goyangnya bukan ke pinggir, tapi ke atas. Gempa yang kedua lebih terasa lagi," kata Herlan.