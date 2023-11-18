Gempa Magnitudo 4,2 Guncang Pulau Seram Maluku

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 4,2 mengguncang Pulau Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Sabtu (18/11/2023). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 09.23 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan, pusat gempa berada di 33 kilometer Barat Laut Seram Bagian Barat. Kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

"#Gempa Mag:4.2, 18-Nov-2023 09:23:04WIB, Lok:2.78LS, 128.10BT (33 km BaratLaut SERAMBAGIANBARAT-MALUKU), Kedlmn:10 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, masyarakat di daerah Pulau Seram diimbau untuk mengantisipasi adanya potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun @infoBMKG.

(Erha Aprili Ramadhoni)