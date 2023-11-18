Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gempa Magnitudo 5,4 Guncang Bandung

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |07:05 WIB
Gempa Magnitudo 5,4 Guncang Bandung
Gempa magnituo 5,4 guncang Bandung. (Ilustrasi/Ist)
JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 5,4 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/11/2023). Gempa yang mengguncang Bandung tersebut dilaporkan terjadi pukul 06.34 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan, pusat gempa tersebut berada di 98 kilometer Barat Daya Kabupaten Bandung. Kedalaman gempa berada di 24 kilometer.

"#Gempa Mag:5.4, 18-Nov-2023 06:34:28WIB, Lok:7.87LS, 107.26BT (98 km BaratDaya KAB-BANDUNG-JABAR), Kedlmn:24 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima, guncangan gempa dirasakan oleh warga Bandung. Warga Bandung diimbau untuk waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun @infoBMKG.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Telusuri berita news lainnya
