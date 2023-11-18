Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Ganjar Dorong Revitalisasi KUD Demi Kesejahteraan Petani

Nanda Aria , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |19:03 WIB
Ganjar Dorong Revitalisasi KUD Demi Kesejahteraan Petani
Ganjar dorong revitalisasi KUD/Foto: Istimewa
A
A
A

 

MAKASSAR - Calon presiden Ganjar Pranowo menyatakan perlunya merevitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan petani, khususnya soal pupuk, hingga untuk kemudahan dan kesejahteraan para petani Indonesia.

Hal ini disampaikan saat Ganjar menjadi narasumber dalam acara saresehan nasional yang diadakan oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar di Hotel Four Points, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11/2023).

 BACA JUGA:

"Di banyak tempat pupuk sulit, harga beras mahal, yang saya bayangkan, kenapa kita enggak hidupkan lagi KUD," kata Ganjar disambut tepuk tangan ribuan orang yang hadir.

Ganjar menyoroti kebutuhan mendampingi dan melatih para pengelola koperasi agar menjadi profesional. KUD yang dikelola dengan baik diharapkan bisa menumbuhkembangkan wirausaha yang baru bagi para petani.

 BACA JUGA:

"Saya kira perlu direvitalisasi kekuatannya. Dan ini kalau bisa kita lakukan, maka petani-petani kita akan punya banyak sekali kenyamanan, keamanan, bahkan membangun enterpreneur di antara mereka untuk bisa saling berkolaborasi dan melengkapi," tegas Ganjar.

Ganjar juga menekankan upaya untuk mempermudah dalam pendirian koperasi. Hal ini agar masyarakat diberbagai daerah bisa lebih banyak mendirikan koperasi, serta memberikan kemudahan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui KUD.

