HOME NEWS INTERNATIONAL

Pilot Militer Ukraina Membelot, Disebut Bantu Rusia Sejak Awal Perang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |17:56 WIB
Pilot Militer Ukraina Membelot, Disebut Bantu Rusia Sejak Awal Perang
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW - Seorang pilot militer dari Angkatan Bersenjata Ukraina telah membelot ke Rusia, kantor berita TASS melaporkan pada Sabtu, (18/11/2023) mengutip seseorang yang diduga mengatur penerbangan pilot tersebut di garis depan. Pilot Ukraina tersebut adalah prajurit aktif yang memegang pangkat “perwira senior” di pasukan Kyiv, menurut saluran Telegram Rusia yang mengikuti situasi tersebut.

“Pilot angkatan bersenjata Ukraina saat ini berada di Rusia dan sedang diwawancarai oleh Dinas Keamanan Federal,” kata seorang pilot helikopter serang militer Rusia, yang diidentifikasi oleh TASS sebagai Aleksey Voevoda, kepada kantor berita tersebut. Rusia dilaporkan berada di balik operasi tersebut.

Voevoda menolak untuk mengungkapkan rincian apa pun tentang operasi tersebut, dan menambahkan bahwa dia tidak dapat membagikannya sekarang. Beberapa saluran Telegram Rusia mengklaim bahwa wawancara dengan pilot Ukraina mungkin akan segera dipublikasikan. Identitas dan pangkatnya masih belum jelas. Menurut Voevoda, pilotnya adalah seorang komandan penerbangan di Ukraina. 

Selain itu, ia dilaporkan telah membantu pasukan Rusia sejak pecahnya pertempuran antara Moskow dan Kyiv, menurut klaim wakil menteri informasi Republik Rakyat Donetsk, Daniil Beznosov.

“Pilot Ukraina telah datang ke pihak kami sejak awal operasi militer khusus dan membantu kami dengan informasi dan cara lain,” tulis Beznosov dalam postingan Telegram, sebagaimana dilansir RT.

Perkembangan ini terjadi di tengah serangan balasan Ukraina yang sebagian besar terhenti. Operasi tersebut, yang diluncurkan oleh Kyiv pada awal Juni, gagal membawa perubahan berarti di garis depan. Sebaliknya, hal ini juga menyebabkan kerugian besar baik personel maupun material di pihak Ukraina.

Halaman:
1 2
      
