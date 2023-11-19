Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sebelum Menyerang, Kelompok Nus Kei Hubungi John Kei

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |05:41 WIB
Sebelum Menyerang, Kelompok Nus Kei Hubungi John Kei
Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki. (MPI)
JAKARTA - Polda Metro Jaya telah memeriksa John Kei terkait penyerangan yang dilakukan kelompok Nus Kei terhadap ke kelompoknya di Bekasi. Sebelumnya, John Kei disebut sempat berkomunikasi dengan kelompok penyerang.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan, John Kei sudah tidak ditahan di Nusakambangan. Pihaknya memeriksa John Kei yang kini ditahan di Rutan Salemba.

"Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap John Kei. Yang bersangkutan mengakui dihubungi. Namun, yang bersangkutan menyatakan bahwa yang bersangkutan melarang. Katanya seperti itu," ujar Hengki kepada wartawan, Sabtu (18/11/2023).

Ia menyebut, John mengakui menerima telepon, bukan teks.

"Ya tentunya pegang handphone dong (John Kei di Rutan Salemba), silakan tanya ke sana nanti, bagaimana mustinya bukan ke saya," kata Hengki.

Kepada polisi, John mengaku melarang penyerangan itu saat dihubungi pihak kelompok Nus Kei. Namun, polisi akan mendalami kebenarannya.

"Kita sudah periksa menyatakan 'ya benar saya dihubungi, namun saya melarang'. Tapi kami tidak percaya begitu saja dan kami akan kejar terus pembuktian-pembuktian apakah ada keterlibatan Jhon Kei di kasus ini," sambungnya.

Selain itu, terkait apakah Nus Kei akan diperiksa, Hengki mengatakan kemungkinan itu ada. Namun, sampai saat ini pihaknya mengatakan bahwa hal itu belum perlu dilakukan.

"Saksi yang diperiksa apabila memang itu terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam hal ini memang Nus Kei tidak ada hubungan langsung dengan hasil pemeriksaan kita ya terhadap ini," tuturnya.

