2 Personel Polres Lanny Jaya Tewas Diserang OTK, Luka Parah di Kepala

JAKARTA - Aiptu Hidayat Suratnoharta dan Brigpol Tri Yudha Argadianto harus meregang nyawa, usai menjadi korban aksi penyerangan orang tak dikenal (OTK) di kios di warung dekat Jembatan Yakobak, Distrik Nogi, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, pada Rabu 11 Desember 202.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, Aiptu Hidayat Suratnoharta diserang OTK dengan menggunakan senjata tajam.

"Yang diindikasi berupa senjata parang yang digunakan sebagai alat perang suku dan mengakibatkan Aiptu Hidayat mengalami luka serius pada bagian kepala," katanya kepada wartawan, Sabtu (14/12/2024).

"Begitu juga Almarhum Brigpol Tri Yudha Argadianto, terlebih dahulu diserang sejumlah OTK dengan menggunakan senjata tajam mengakibatkan korban Brigpol Tri Yudha mengalami sejumlah luka serius di bagian kepala hingga hidung dan sempat kritis," sambungnya.

Rencananya, kata Benny, jenazah Aiptu Hidayat akan disemayamkan ke Kampung Halamannya yakni di Kabupaten Magetan, Jawa Timur.