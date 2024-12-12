Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Brigadir Tri Yudha Argadianto Gugur Diserang KKB Teroris di Lanny Jaya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |18:07 WIB
Brigadir Tri Yudha Argadianto Gugur Diserang KKB Teroris di Lanny Jaya
Brigadir Tri Yudha Argadianto/ist
A
A
A

PAPUA - Brigadir Pol. Tri Yudha Argadianto, anggota Polres Lanny Jaya yang merupakan salah satu korban penyerangan orang tak dikenal (OTK), meninggal di RSUD Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan. Diduga, pelaku penyerangan adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Benny Ady Prabowo mengatakan, Brigadir  Tri Yudha Argadianto gugur akibat luka yang dialaminya, sedangkan rekannya Aiptu Hidayat kondisinya stabil.

"Selain kedua anggota Polres Lanny Jaya, OTK yang juga melakukan penembakan yang mengakibatkan seorang warga sipil yakni Bastam (43) terluka," ujar Benny Ady Prabowo kepada awak media, Kamis (12/12/2024).

Dijelaskan, insiden penyerangan oleh OTK terjadi Rabu (11/12) di Kampung Yokibak, Distrik Nogi, Kabupaten Lanny Jaya.

Anggota KKB juga sempat membawa kabur pistol milik organik Polri yang dibawa almarhum Brigadir Pol. Tri Yudha Argadianto.

"Pistol jenis HS yang merupakan organik Polri dibawa kabur OTK," ujar Benny Ady Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
