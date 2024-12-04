Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sadis! KKB Serang 3 Warga Sipil di Yahukimo, 1 Orang Tewas di Bawah Pohon

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |14:07 WIB
Sadis! KKB Serang 3 Warga Sipil di Yahukimo, 1 Orang Tewas di Bawah Pohon
KKB Serang 3 Warga Sipil di Yahukimo, 1 Orang Tewas di Bawah Pohon (Foto : Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali melakukan penyerangan kepada tiga warga sipil di Yahukimo, Papua Pegunungan pada Selasa, 3 Desember 2024, satu di antaranya meninggal dunia.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Bayu Suseno mengatakan bahwa ketiga warga sipil yang dikejar KKB merupakan warga asal Toraja, yakni Rein Kaban Saleda, Maikel Karangan, dan Berti Liling.  

"Korban meninggal dunia adalah Berti Liling, seorang pelajar berusia 19 tahun yang ditemukan tergeletak di bawah pohon. Jenazahnya telah dievakuasi ke RSUD Dekai untuk tindakan lebih lanjut," kata Bayu kepada wartawan, Rabu (4/12/2024).

Sementara dua warga sipil lain yang selamat telah dibawa ke Posko Satgas Ops Damai Cartenz-2024 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dalam mengidentifikasi pelaku KKB.  

“(Kami) menghimbau masyarakat Yahukimo untuk tetap tenang dan mempercayakan penanganan keamanan kepada pihak berwenang demi menjaga situasi kondusif di Kabupaten Yahukimo,” katanya.

Sementara, Kepala Operasi Damai Cartenz-2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan bahwa saat ini tim gabungan dari Satgas Ops Damai Cartenz-2024, Brimob Polda Papua, dan Polres Yahukimo tengah melakukan pengejaran kepada pelaku.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
