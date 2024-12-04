KKB Papua Kembali Lakukan Aksi Brutal, Tembaki Warga dan Bunuh Pelajar di Yahukimo

JAKARTA - Tim gabungan dari Satgas Ops Damai Cartenz-2024, Brimob Polda Papua, dan Polres Yahukimo tengah melakukan pengejaran anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yang merupakan pelaku pembunuhan Warga Sipil di Yahukimo.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan, awalnya tim gabungan mendapat laporan bahwa KKB kembali melancarkan aksinya di Yahukimo, Papua Pegunungan pada Selasa, 3 Desember 2024.

“(Tim) langsung merespons laporan masyarakat terkait pengejaran warga sipil oleh KKB di lokasi tersebut,” katanya kepada wartawan, Rabu (4/11/2024).

"Tim kami mendatangi TKP dan berhasil menyelamatkan dua warga sipil. Namun, saat dilakukan penyisiran, ditemukan satu korban meninggal dunia," sambungnya.

Di sisi lain, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Bayu Suseno menjelaskan bahwa ketiga warga sipil yang dikejar KKB merupakan warga asal Toraja, yakni Rein Kaban Saleda, Maikel Karangan, dan Berti Liling.

"Korban meninggal dunia adalah Berti Liling, seorang pelajar berusia 19 tahun yang ditemukan tergeletak di bawah pohon. Jenazahnya telah dievakuasi ke RSUD Dekai untuk tindakan lebih lanjut," katanya.