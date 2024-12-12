Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Anggota KKB Sadis Penyerang Bripda Nurman Tewas Ditembak

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |18:20 WIB
Breaking News! Anggota KKB Sadis Penyerang Bripda Nurman Tewas Ditembak
Ilustrasi KKB di Papua
A
A
A

PAPUA - Seorang anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menembak Bripda Norman Rumabar tewas akibat luka tembak. Pelaku ditemukan oleh warga sudah tidak bernyawa.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, tim gabungan TNI-Polri pada telah mengevakuasi jenazah anggota KKB yang ditemukan masyarakat di Kali Uli, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya,Papua Tengah.

"Setelah mendapat laporan tersebut, kemudian dilakukan evakuasi dan jenazahnya dibawa ke RSUD Mulia," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Benny kepada awak media, Kamis (12/12/2024).

Menurutnya, kasus penembakan yang dialami Bripda Norman Rumabar terjadi Selasa (10/12) di Kampung Lungguineri, Distrik Pagaleme. Saat itu, Norman yang bertugas di Polres Puncak Jaya terkena tembakan di kakinya.

“Saat ini, jenazah anggota KKB itu kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan,” tutup Benny Ady Prabowo.

 

