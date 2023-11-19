Warga Kolaka Digegerkan Temuan Kerangka Manusia di Sungai Pomalaa

KOLAKA - Warga Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di sungai Dusun II Lowani, Desa Oko-Oko, Kecamatan Pomalaa, Sabtu (18/11/2023) sekira pukul 10.00 Wita. Tulang belulang tersebut sudah dalam kondisi tidak utuh dan tertutup pasir.

Kapolsek Pomalaa, Iptu Fredy Sirande menjelaskan, kerangka manusia tersebut pertama kali dijumpai oleh karyawan perusahaan tambang PT IPIP bernama Sudirman (32) dan Rahmad Gunawan (34). Mereka mengambil sampel air di muara sungai untuk dilakukan pemeriksaan dan uji kualitas.

"Usai mengisi air, botolnya dimasukkan ke kardus tetapi kardusnya bocor dan berusaha untuk mencari kantong plastik di pesisir sungai," terang Iptu Fredy Sirande kepada MNC Portal.

Dalam pencarian, kedua saksi dibuat terkejut dengan temuan tulang belulang yang sebagian diantaranya telah tertimbun pasir. Posisi kerangka itu tepat dibawah ranting pepohonan kering.