Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Warga Kolaka Digegerkan Temuan Kerangka Manusia di Sungai Pomalaa

Muh Rusli , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |03:01 WIB
Warga Kolaka Digegerkan Temuan Kerangka Manusia di Sungai Pomalaa
Penemuan kerangka manusia di Sungai Pomalaa (foto: dok ist)
A
A
A

KOLAKA - Warga Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di sungai Dusun II Lowani, Desa Oko-Oko, Kecamatan Pomalaa, Sabtu (18/11/2023) sekira pukul 10.00 Wita. Tulang belulang tersebut sudah dalam kondisi tidak utuh dan tertutup pasir.

Kapolsek Pomalaa, Iptu Fredy Sirande menjelaskan, kerangka manusia tersebut pertama kali dijumpai oleh karyawan perusahaan tambang PT IPIP bernama Sudirman (32) dan Rahmad Gunawan (34). Mereka mengambil sampel air di muara sungai untuk dilakukan pemeriksaan dan uji kualitas.

"Usai mengisi air, botolnya dimasukkan ke kardus tetapi kardusnya bocor dan berusaha untuk mencari kantong plastik di pesisir sungai," terang Iptu Fredy Sirande kepada MNC Portal.

Dalam pencarian, kedua saksi dibuat terkejut dengan temuan tulang belulang yang sebagian diantaranya telah tertimbun pasir. Posisi kerangka itu tepat dibawah ranting pepohonan kering.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183460/budi-MjcW_large.jpg
Polda Metro Respons Usulan Membentuk TGPF Penemuan Kerangka Farhan dan Reno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182017/roby-EuIc_large.jpg
Misteri Dua Kerangka Manusia: Polisi Sempat Olah TKP, Tak Tercium Bau Jasad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181487/budi-ED4S_large.jpg
Kasus Temuan Dua Kerangka Manusia di Kwitang Akan Dirilis Jumat Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181460/budhi-3lSh_large.jpg
Misteri Dua Kerangka Manusia di Kwitang Diambil Alih Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180712/ruko-KxrL_large.jpg
Keluarga Dua Pemuda Hilang Saat Demo Jalani Tes DNA Terkait Kerangka di Ruko Kwitang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180549/dna-sLa6_large.jpg
Polisi Ambil Sampel DNA di Lokasi Penemuan Dua Kerangka Hangus Terbakar Kwitang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement