Geger, Kerangka Manusia Diduga Korban Longsor Ditemukan di Sukabumi

SUKABUMI - Warga Kampung Darmawangi, Desa Sirnasari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, digegerkan dengan penemuan kerangka manusia pada Minggu 9 Februari 2025 siang. Kerangka tersebut diduga kuat adalah Ojang (53), petani yang hilang sejak bencana longsor dan banjir di Sukabumi pada Desember 2024.

Kerangka manusia pertama kali ditemukan oleh Ustadz Rahman (40), seorang warga yang tengah mencari rumput dan kayu bakar di sekitar area persawahan bekas longsoran. Saat itu, ia melihat bagian paha manusia menyembul dari tanah bekas selokan sawah.

"Saya kaget melihat ada kerangka di tanah bekas longsor, lalu saya cek lebih dekat. Setelah saya pastikan itu tulang manusia, saya langsung memberitahukan warga," ujar Rahman, Senin (10/2/2025).

Warga setempat segera berdatangan dan melakukan penggalian manual hingga akhirnya menemukan seluruh bagian kerangka dalam kondisi utuh. "Kerangka tersebut masih mengenakan pakaian lengkap, yang kemudian dikenali oleh pihak keluarga sebagai milik Ojang," ujarnya.

Diketahui, Ojang hilang sejak 4 Desember 2024 saat terjadi longsor di area persawahan tempatnya bekerja. Upaya pencarian telah dilakukan oleh tim gabungan, termasuk Sat Brimobda Jabar, Tim SAR, Batalyon Raider, dan warga setempat. Namun, setelah lebih dari dua minggu pencarian tanpa hasil, operasi dihentikan pada 22 Desember 2024.