Jalan Terputus Akibat Banjir dan Longsor Sukabumi Sudah Dapat Dilalui

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan progres yang signifikan dalam upaya pemulihan infrastruktur pasca-banjir dan longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Beberapa akses jalan yang sebelumnya terputus kini sudah dapat dilalui kendaraan guna mempermudah mobilitas masyarakat.

"Akses menuju lokasi Nanggerang dan Cijulang kini sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, sementara jalan menuju Panumbangan masih terbatas hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua," ujar Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam keterangan resminya, Sabtu (14/12/2024).

Selain itu, ruas jalan Jubleg-Cimerang juga telah dibuka kembali untuk kendaraan roda dua maupun roda empat, memudahkan distribusi barang dan meningkatkan mobilitas masyarakat yang terdampak.

Di Kecamatan Lengkong, dua titik longsor yang sebelumnya menghalangi jalur utama di Kampung Cibandung telah dibersihkan dan sekarang sudah bisa dilalui kendaraan.

Begitu pula dengan satu titik longsor di Kecamatan Jampang Tengah, yang juga telah dibersihkan dan dapat dilalui dengan aman. Sementara itu, satu titik pergeseran tanah di Jalan Kabupaten, Kampung Pasirlaja, Desa Bojong Tipar, yang sempat menghambat perjalanan, kini juga sudah bisa dilewati oleh kendaraan.

Tak hanya itu, jalan yang menghubungkan Palabuhanratu dan Cibareno yang sebelumnya terhalang juga telah dibuka, memungkinkan kendaraan roda dua dan roda empat melintas kembali.