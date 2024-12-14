Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jalan Terputus Akibat Banjir dan Longsor Sukabumi Sudah Dapat Dilalui

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |21:06 WIB
Jalan Terputus Akibat Banjir dan Longsor Sukabumi Sudah Dapat Dilalui
Banjir bandang terjang Sukabumi (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan progres yang signifikan dalam upaya pemulihan infrastruktur pasca-banjir dan longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Beberapa akses jalan yang sebelumnya terputus kini sudah dapat dilalui kendaraan guna mempermudah mobilitas masyarakat. 

"Akses menuju lokasi Nanggerang dan Cijulang kini sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, sementara jalan menuju Panumbangan masih terbatas hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua," ujar Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam keterangan resminya, Sabtu (14/12/2024). 

Selain itu, ruas jalan Jubleg-Cimerang juga telah dibuka kembali untuk kendaraan roda dua maupun roda empat, memudahkan distribusi barang dan meningkatkan mobilitas masyarakat yang terdampak.

Di Kecamatan Lengkong, dua titik longsor yang sebelumnya menghalangi jalur utama di Kampung Cibandung telah dibersihkan dan sekarang sudah bisa dilalui kendaraan. 

Begitu pula dengan satu titik longsor di Kecamatan Jampang Tengah, yang juga telah dibersihkan dan dapat dilalui dengan aman. Sementara itu, satu titik pergeseran tanah di Jalan Kabupaten, Kampung Pasirlaja, Desa Bojong Tipar, yang sempat menghambat perjalanan, kini juga sudah bisa dilewati oleh kendaraan.

Tak hanya itu, jalan yang menghubungkan Palabuhanratu dan Cibareno yang sebelumnya terhalang juga telah dibuka, memungkinkan kendaraan roda dua dan roda empat melintas kembali. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191109//bnpb_pastikan_operasi_sar_cari_korban_bencana_di_sumatera_terus_berlanjut-BIa6_large.jpg
BNPB Pastikan Operasi SAR Cari Korban Bencana di Sumatera Terus Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191087//mobil_tangki_distribusikan_air_bersih_ke_masyarakat_tapanuli_tengah-EoHZ_large.jpg
Sistem Perairan di Tapanuli Tengah Terdampak Banjir, 7 Mobil Tangki Distribusikan Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191043//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-P0sD_large.jpeg
Update Bencana Sumatera–Aceh: Korban Meninggal Naik 19 Orang, Total 1.090 Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190941//bencana_alam_di_sumatera-yleN_large.jpg
BNPB Minta Warga Perhatikan Keselamatan Listrik Pascabencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190904//bencana_alam_di_sumatera-I74t_large.jpg
BNPB: Korban Meninggal Bencana Sumatera Tembus 1.071 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190836//bnpb-VjY7_large.jpeg
BNPB: Kondisi Wilayah Usai Bencana Sumatera Masih Dinamis, Berisiko Pengaruhi Pemulihan Listrik!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement